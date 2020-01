JPMorgan AM conserve une surpondération sur les actions

(AOF) - Tous les grands actifs risqués, et notamment les actions internationales, affichent de beaux rendements sur le quatrième trimestre 2019 dans un contexte d'amélioration du sentiment de risque à l'échelon mondial, observe JPMorgan AM. La rotation classique en faveur des actifs risqués a également entraîné une pentification des courbes de taux et un resserrement des spreads du crédit.

Cette rotation en faveur des actifs risqués a été provoquée par l'accord commercial de " phase 1 " entre les Etats-Unis et la Chine, par la réduction de l'incertitude liée au " Brexit " et par le sentiment que le risque de récession s'était atténué.

Les chiffres macro-économiques mondiaux se sont stabilisés pendant le trimestre: les créations d'emploi ont de nouveau augmenté aux États-Unis alors que le sentiment des entreprises atteignait un plateau et que celui du secteur industriel s'améliorait à l'échelon mondial, bien que l'industrie allemande soit restée embourbée dans ses difficultés, souligne la société de gestion.

Bien que les actions reflètent déjà en partie l'amélioration des perspectives macro, JPMorgan AM conserve une surpondération de cette classe d'actifs, estimant que les valorisations ne sont pas excessivement élevées, tout en maintenant une position globalement neutre sur le crédit.