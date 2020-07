JPMorgan AM conserve un avis positif à l'égard des actions chinoises

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management a consacré son bulletin hebdomadaire à l'évolution des marchés mondiaux, et plus spécifiquement aux actions chinoises et aux actions des marchés émergents. Les actions chinoises de classe A ont gagné plus de 35 % par rapport à leur plus bas niveau du mois de mars, dans le cadre d'un rallye haussier probablement dû à l'endiguement efficace du Covid-19 par la Chine, à sa reprise économique actuelle et à des politiques économiques favorables, observent Sylvia Sheng et Tim Lintern, stratégistes au sein de l'équipe multi-asset solutions.

Plus récemment indiquent les professionnels, une nette amélioration du sentiment des investisseurs a joué un rôle plus important dans cette remontée des actions de classe A.

J.P. Morgan Asset Management conserve un avis positif à l'égard des actions chinoises, car il pense que le sentiment des investisseurs restera favorable à court terme.

Les actions de classe H bénéficient également de la préférence des investisseurs pour les actions de la " nouvelle économie ".

Le principal risque pesant sur son opinion des actions chinoises et des actions des marchés émergents est celui d'une escalade des tensions sino-américaines. Son scénario de référence prévoit une faible probabilité de hausse des droits de douane américains à court terme.