JPMorgan AM affiche un certain optimisme

(AOF) - Après avoir perdu un tiers de sa valeur en un mois au cours du premier trimestre, l'indice MSCI All Country World Index (ACWI) a enregistré une hausse de près de 20% au cours du deuxième trimestre, observe JPMorgan AM dans son dernier bulletin hebdomadaire. La progression reflète l'évolution constatée dans la levée générale des mesures de confinement et un rebond de l'activité économique plus rapide et plus fort qu'anticipé, commente la société de gestion.

Les valeurs de croissance et les valeurs cycliques ont pris la tête de la solide performance des actions, particulièrement du fait que les statistiques économiques ont commencé à montrer un rythme de croissance positive.

Sur les marchés du crédit, les achats d'ETF et d'obligations individuelles pratiqués par la Réserve fédérale américaine (Fed) ont contribué à un resserrement des spreads, particulièrement dans le segment investment grade.

JPMorgan AM estime qu'une reprise économique durable a débuté et adopte un positionnement modérément favorable au risque dans nos portefeuilles multi-actifs. L'évolution du Covid-19 influera sur le rythme de la reprise mais ne devrait pas constituer une menace d'un nouveau recul important de l'activité économique.

Le gérant détient une modeste surpondération sur les actions, une surpondération sur le segment du high yield U.S. et une légère sous-pondération sur la duration.