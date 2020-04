JPMorgan AM affiche sa prudence

(AOF) - L'épidémie mondiale de COVID-19 et les mesures de confinement imposées par les gouvernements, qui en résultent, ont provoqué une chute des actifs risqués au cours du premier trimestre 2020 à un rythme sans précédent, observe Diego Gilsanz, stratégiste dans l'équipe Multi-Asset Solutions de JPMorgan AM. Les actions internationales ont terminé le trimestre en recul de plus de 20% alors que les rendements des bons du Trésor U.S. sont tombés à leurs plus bas niveaux historiques.

Les leviers, tant monétaires que budgétaires, ont été actionnés agressivement dans le monde entier. Les banques centrales ont abaissé leurs taux directeurs à la limite inférieure de leur fourchette et dans certains pays des programmes d'achats d'actifs ont été remis en place ou inauguré selon les cas.

Les actions ont chuté sur tous les marchés mondiaux. Si les secteurs défensifs ont apporté une relative sécurité, celui de l'énergie s'est révélé être le pire facteur de performance de toutes les classes d'actifs, avec un plongeon des prix du pétrole supérieur à 50%, souligne le stratégiste. Les obligations présentant un rendement plus élevé en début d'année ont dans l'ensemble surperformé.

JPMorgan AM reste sous-investi en risque dans ses portefeuilles du fait de l'incertitude considérable qui pèse sur l'ampleur future des taux de croissance de la pandémie et du calendrier d'une reprise économique. Lorsqu'il décidera de reprendre du risque, il envisageons de le faire plutôt sur les actions que sur le crédit.