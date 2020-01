JPMorgan AM accorde sa préférence aux actions des marchés émergents

(AOF) - Malgré un contexte économique difficile, les actions asiatiques émergentes ont réalisé de solides performances en 2019, observe JPMorgan AM. Selon ce dernier, cette divergence inhabituelle devrait prendre fin cette année dans un contexte de perspectives économiques plus optimistes pour la région. Le gérant prévoit une réaccélération modeste de la croissance en Asie émergente au cours de l'année 2020, favorisée par les facteurs suivants : désescalade des tensions commerciales sino-américaines, cycle de stockage parvenu à son niveau plancher, mesures politiques de soutien.

Globalement, JPMorgan AM prévoit une reprise économique régionale en 2020 plus modeste que le rebond de 2017 du fait de la persistance d'incertitudes liées au commerce et de politiques de soutien modérées.

Un rebond modéré de la croissance en Asie émergente devrait conforter sa préférence pour les marchés émergents dans l'univers des actions. Dans ses portefeuilles multi-actifs, son positionnement se caractérise par une légère surpondération sur les actions et sous-pondération sur la duration.