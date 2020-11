JPMorgan affiche son optimisme sur les actifs à risque, même après le rally

(AOF) - " Les principaux risques du marché ont diminué au cours des deux dernières semaines, provoquant un rally des actifs risqués et ouvrant la voie à d'autres gains importants "affirment les stratèges de JPMorgan. Selon eux, les nouvelles positives de cette semaine concernant les vaccins changent la donne car elles permettent aux marchés de se projeter au-delà de la récente flambée des cas de COVID-19, vers la fin imminente de la pandémie et la réouverture plus large de l'économie.

Les entreprises ont en outre enregistré des résultats biens supérieurs aux attentes au troisième trimestre, et le résultat des élections américaines devrait donner aux marchés le meilleur des deux mondes.

Une probable majorité républicaine au Sénat et des gains à la Chambre des représentants devraient garantir que les politiques favorables au monde des affaires de Trump restent intactes, et la victoire de Biden à la présidence conduira probablement à un assouplissement de la guerre commerciale et à une moindre volatilité des marchés, ce qui pourrait entraîner un afflux de capitaux vers les actifs à risque.

Le stratège, Marko Kolanovic, anticipe une poursuite de la hausse des actions et de la baisse des obligations. La banque américaine a augmenté sa surpondération des actions et reste positive sur le crédit et les matières premières. Elle sous-pondère en revanche les obligations d'État et les liquidités.

Selon elle, l'arrivée d'un vaccin devrait entraîner une surperformance à long terme de la 'value' car le marché anticipe une réouverture plus large de l'économie. C'est pourquoi JPMorgan privilégie le segment 'value' relativement aux cycliques, stratégie qu'il met en œuvre en sous-pondérant les actions américaines par rapport aux actions du reste du monde.