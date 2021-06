Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan : acquisition de la plateforme OpenInvest Cercle Finance • 29/06/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de réaliser l'acquisition d'OpenInvest, une plateforme conçue pour faciliter les connexions entre investisseurs et gestionnaires d'actifs. La firme de Wall Street précise que la 'fintech' est appelée à rejoindre son activité de banque privée et de gestion de fortune, sous laquelle elle conservera toutefois son appellation d'origine. J.P. Morgan explique que l'opération, dont les termes financiers ne sont pas dévoilés, va notamment lui permettre de renforcer son offre en matière d'investissements répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le géant des services financiers prévoit en effet de combiner la place de marché d'OpenInvest ainsi que son savoir-faire en matière d'investissement responsable à la technologie fiscale de 55ip, une autre société qu'il a récemment rachetée, afin de proposer des solutions 'customisées' à ses clients fortunés.

