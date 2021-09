Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan : acquisition de la plateforme de paiement de VW information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a annoncé mercredi qu'il allait prendre une participation majoritaire de 75% au sein de la plateforme de services de paiement du groupe Volkswagen. Dans un communiqué, le groupe bancaire américain explique qu'il compte développer la plateforme en l'ouvrant à de nouveaux marchés, essentiellement dans le domaine de la mobilité. Créée au Luxembourg en 2017, la plateforme Volkswagen Payments - aujourd'hui présente dans 32 pays - prend en charge les paiements numériques liés aux achats de véhicules Volkswagen, ainsi qu'à la location longue durée. Mais la solution permet également de régler des achats liés à la recharge des véhicules électriques, au stationnement, à l'assurance automobile ou au divertissement à bord. Cette acquisition intervient alors que le marché des paiements en voiture devrait atteindre la taille de quatre milliards de dollars dès cette année.

