JPMorgan: acquisition de l'irlandais Global Shares

(CercleFinance.com) - JP Morgan a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Global Shares, un spécialiste des solutions d'actionnariat salarié.



Créé en 2005, Global Shares propose des logiciels en mode 'cloud' permettant aux entreprises allant des startups aux grandes multinationales de gérer les plans de rémunération en actions qu'elles proposent à leurs salariés.



Le groupe irlandais revendique 200 milliards d'actifs administrés pour le compte de 650.000 participants individuels.



La transaction - dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés - devrait être finalisée dans le courant du second semestre.





