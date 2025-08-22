JPMorgan accepte de verser 330 millions de dollars à la Malaisie pour régler les questions liées à 1MDB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

JPMorgan Chase JPM.N versera au gouvernement malaisien 330 millions de dollars dans le cadre d'un accord visant à résoudre toutes les questions liées à son rôle dans le scandale de plusieurs milliards de dollars au sein du fonds d'État 1MDB, ont déclaré les deux parties vendredi.

Les enquêteurs malaisiens et américains affirment qu'au moins 4,5 milliards de dollars ont été volés à 1Malaysia Development Berhad dans le cadre d'un système mondial entre 2009 et 2014. En 2021, 1MDB a poursuivi , une unité de JPMorgan, ainsi que Deutsche Bank et Coutts & Co, pour récupérer les pertes présumées du fonds, citant des allégations de "négligence, de rupture de contrat, de conspiration pour frauder/préjudicier, et/ou d'assistance malhonnête" de la part des entreprises.

Elle avait demandé 800 millions de dollars à J.P. Morgan (Switzerland) Ltd, selon des documents judiciaires.

Vendredi, JPMorgan et la Malaisie ont déclaré dans un communiqué commun que la société verserait le montant du règlement au compte fiduciaire gouvernemental de recouvrement des actifs de 1MDB.

"L'accord de règlement résout toutes les réclamations existantes et potentielles et lie les deux parties à toute réclamation ou litige futur lié à 1MDB", a déclaré le communiqué.

Les deux parties retireront également tous les appels en cours liés au procès intenté par 1MDB contre l'unité de JPMorgan devant la Haute Cour de Malaisie.