Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan : 2.500 milliards de dollars pour la soutenabilité Cercle Finance • 15/04/2021 à 14:26









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a annoncé jeudi qu'il allait consacrer une enveloppe de plus de 2.500 milliards de dollars au financement de projets liés au changement climatique et au développement durable au cours des 10 prochaines années. Sur cette enveloppe, le géant bancaire américains entend consacrer d'ici à 2030 un montant de quelque 1.000 milliards de dollars au financement d'initiatives 'vertes' en faveur du climat, visant notamment des sources d'énergie plus propres et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Ses équipes se focaliseront plus particulièrement sur quatre domaines d'activité jugés prioritaires, à savoir les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la finance durable et les technologies alimentaire et agricole. Sur la période allant de 2016 et 2020, JPMorgan Chase estime avoir financé l'équivalent de 210 milliards de dollars de projets 'verts', par exemple en levant des fonds pour des fermes éoliennes ou des 'cleantechs', ces entreprises spécialisées dans les technologies propres.

Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE 0.00%