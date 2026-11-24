** À l'horizon 2027, JPMorgan s'attend à ce que le secteur européen du ciment suscite l'intérêt des investisseurs, grâce à des perspectives de prix favorables pour l'année prochaine et au-delà, et dans un contexte d'incertitudes quant aux volumes dans l'ensemble du secteur des matériaux de construction
** "Nous continuons de considérer que la capacité du secteur à fixer ses prix reste intacte, alors qu’il cherche à répercuter la hausse des coûts liés au carbone dans les années à venir" – JPM
** La capacité à répercuter ces hausses de coûts devrait être favorisée par les fermetures de capacités prévues dans le secteur au cours des prochaines années, ajoute JPM
** La banque note que les entreprises de l’UE devraient bénéficier d’une hausse des volumes, soutenue par l’activité de construction qui commence à décoller grâce au plan de relance des infrastructures allemand
** Il désigne le cimentier allemand Heidelberg HEIG.DE comme son premier choix dans le secteur, grâce à de solides perspectives en matière de prix, et attribue à Vicat VCTP.PA la note "surpondérer"
** Il dégrade la note du cimentier italien Buzzi BZU.MI de "surpondérer" à "neutre" en raison des tendances défavorables des prix du ciment aux États-Unis
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ENTREPRISE
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NOTATION
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ANCIENNE NOTATION
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PT
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OBJECTIF DE COURS PRÉCÉDENT
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Heidelberg HEIG.DE
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OW
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OW
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230 €
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225 €
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Holcim HOLN.S
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OW
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OW
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92 CHF
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87 CHF
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Vicat VCTP.PA
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OW
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-
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85 €
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-
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Buzzi BZU.MI
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N
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OW
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52 €
|
52 €
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Amrize AMRZ.N
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N
|
N
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46 $
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46 $
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CRH CRH.N
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OW
|
OW
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110 $
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110 $
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