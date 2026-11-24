JPM se montre optimiste quant au secteur européen du ciment jusqu'en 2027 et désigne Heidelberg comme son premier choix

** À l'horizon 2027, JPMorgan s'attend à ce que le secteur européen du ciment suscite l'intérêt des investisseurs, grâce à des perspectives de prix favorables pour l'année prochaine et au-delà, et dans un contexte d'incertitudes quant aux volumes dans l'ensemble du secteur des matériaux de construction

** "Nous continuons de considérer que la capacité du secteur à fixer ses prix reste intacte, alors qu’il cherche à répercuter la hausse des coûts liés au carbone dans les années à venir" – JPM

** La capacité à répercuter ces hausses de coûts devrait être favorisée par les fermetures de capacités prévues dans le secteur au cours des prochaines années, ajoute JPM

** La banque note que les entreprises de l’UE devraient bénéficier d’une hausse des volumes, soutenue par l’activité de construction qui commence à décoller grâce au plan de relance des infrastructures allemand

** Il désigne le cimentier allemand Heidelberg HEIG.DE comme son premier choix dans le secteur, grâce à de solides perspectives en matière de prix, et attribue à Vicat VCTP.PA la note "surpondérer"

** Il dégrade la note du cimentier italien Buzzi BZU.MI de "surpondérer" à "neutre" en raison des tendances défavorables des prix du ciment aux États-Unis