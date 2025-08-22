 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 957,83
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JP Morgan va verser 330 millions de dollars à la Malaisie pour résoudre des problèmes liés à 1MDB, selon une déclaration commune
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 11:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N versera 330 millions de dollars au gouvernement malaisien dans le cadre d'un accord visant à résoudre toutes les questions liées à son rôle dans le scandale de plusieurs milliards de dollars du fonds d'État 1Malaysia Development Berhad (1MDB), a déclaré la société et le gouvernement dans un communiqué commun vendredi.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
291,420 USD NYSE -0,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank