JP Morgan va verser 330 millions de dollars à la Malaisie pour résoudre des problèmes liés à 1MDB, selon une déclaration commune

JPMorgan Chase JPM.N versera 330 millions de dollars au gouvernement malaisien dans le cadre d'un accord visant à résoudre toutes les questions liées à son rôle dans le scandale de plusieurs milliards de dollars du fonds d'État 1Malaysia Development Berhad (1MDB), a déclaré la société et le gouvernement dans un communiqué commun vendredi.