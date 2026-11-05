JP Morgan confirme son conseil sur Hensoldt

L'analyste maintient sa note "neutre" sur le spécialiste de la défense, avec un objectif de cours inchangé de 100 EUR.
Hensoldt a publié ses résultats ce matin, dévoilant une forte progression de son activité et de sa rentabilité au cours des neuf premiers mois de l'année. Réagissant à cette publication, David H. Perry, l'analyste en charge du dossier chez JP Morgan, a notamment mis en avant un EBITDA ajusté supérieur de 11% aux attentes. Toutefois, le relèvement des prévisions annuelles annoncé par le groupe s'avère sans éclat, dans la mesure où les nouveaux objectifs s'alignent sur le consensus existant.
Le bureau d'études n'anticipe donc aucune révision significative des estimations pour 2026. L'analyste considère d'ailleurs que la valorisation reste élevée à court terme, avec un PER estimé à 40 fois les bénéfices de 2027.
JP Morgan demeure néanmoins confiant dans les perspectives de croissance organique du spécialiste allemand de l'électronique de défense et dans l'amélioration attendue de ses marges jusqu'en 2030. Il reste cependant vigilant quant à la qualité des résultats, évoquant une capitalisation importante des dépenses de R&D et des charges exceptionnelles persistantes.
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