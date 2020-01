Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JP Morgan Chase : vers une présence renforcée à Paris Cercle Finance • 20/01/2020 à 08:28









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase annonce l'acquisition planifiée d'un bâtiment de sept étages au 21 Place du Marché Saint-Honoré, au coeur du 1er arrondissement de Paris, bâtiment adjacent à son siège français actuel, situé dans l'Hôtel de la Fare au 14 Place Vendôme. Cette acquisition donnera à la banque la possibilité de poursuivre sa croissance en France, 'conformément à sa stratégie de continuer à servir les clients européens de façon fluide depuis les grandes villes du continent' dont Francfort, Luxembourg et Dublin. Le bâtiment de 6.600 mètres carrés a la capacité d'accueillir jusqu'à 450 personnes si nécessaire, avec la possibilité d'héberger des activités de marchés. Le nouvel établissement doit ouvrir d'ici la fin 2020, après six à neuf mois de rénovation.

