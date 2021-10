Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JP Morgan Chase : bénéfice net de 11,7 Mds$ au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 13:26









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un bénéfice net de 11,7 milliards de dollars sur le 3ème trimestre 2021, en hausse de 2,2 milliards de dollars. Les revenus nets ont atteint 30,4 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse de 2 %. Le revenu autre que d'intérêts s'est élevé à 17,3 milliards de dollars, soit une hausse de 3 % principalement due à l'augmentation des commissions de banque d'investissement dans la Banque CIB et des frais de gestion dans AWM. L'établissement new-yorkais devait, selon le consensus, annoncer un bénéfice de 2,98 dollars par action, avec des prévisions d'analystes qui s'étagaient entre 2,58 et 3,31 dollars par titre. La provision pour pertes sur créances a représenté un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars, reflétant une libération nette de réserves de 2,1 milliards de dollars due à l'amélioration des perspectives économiques.

