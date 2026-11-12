JP Morgan abaisse son conseil sur CSG, le titre dégringole encore

(Zonebourse.com) - Le groupe de défense tchèque a déjà cédé 21,6% hier, plombé par la révision de ses objectifs de marge d'EBIT opérationnel passant d'entre 24 et 25% à 21%. Ce matin, les analystes en charge du dossier chez JP Morgan sont sans concession : passant de "surpondérer" à "neutre", avec une cible de cours drastiquement réduite, de 27,5 à 12 euros. Pendant ce temps, le titre poursuit sa décrue et abandonne 3,6%, à 10,1 euros.
David H. Perry, analyste chez JP Morgan, s'inquiète notamment de la dégradation des perspectives de rentabilité des munitions de moyen et gros calibres, sous l'effet d'une demande potentiellement plus faible liée à l'utilisation croissante des drones et de pressions sur les prix, accentuées par l'augmentation des capacités de production.
Dans ce contexte, le spécialiste juge que l'abaissement des prévisions de rentabilité et de trésorerie pour 2026 fragilise la crédibilité des objectifs financiers à moyen terme du groupe. Il réduit ainsi ses estimations de bénéfice par action de 18% à 21% par an sur la période 2026-2030.
Le bureau d'études anticipe désormais un flux de trésorerie disponible négatif de 695 MEUR en 2026, contre une prévision précédente positive de 860 MEUR, notamment en raison de besoins accrus en fonds de roulement et de prêts consentis aux fournisseurs. La réduction de la cible reflète également une dette nette plus élevée et la contraction des multiples de valorisation du secteur.
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