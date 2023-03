JP Morgan: a conclu un accord pour acquérir Aumni information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 16:59

(CercleFinance.com) - JP Morgan a conclu un accord définitif pour acquérir Aumni, un fournisseur de premier plan de logiciels d'analyse d'investissement pour l'industrie du capital-risque.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées et la clôture est prévue pour le premier semestre 2023.



Avec une clientèle diversifiée de plus de 300 institutions, allant des gestionnaires de capital-risque émergents et connus par les principaux gestionnaires d'actifs multinationaux, Aumni a évalué plus de 600 milliards de dollars de capital investi dans plus de 17 000 entreprises privées.



L'acquisition stratégique d'Aumni renforce l'engagement de JP Morgan à construire la première plateforme de marchés privés pour les entreprises, leurs employés et les investisseurs.



Aumni complète également le lancement récent de Capital Connect par JP Morgan et l'acquisition de Global Shares.



' Ensemble, nous pouvons créer une suite de services de premier ordre pour les participants aux marchés privés, améliorant ainsi l'expérience de tous les clients actuels et futurs', a déclaré Tony Lewis, DG d'Aumni.