Les marchés américains ont une nouvelle fois lourdement décroché vendredi, au terme d'une semaine particulièrement éprouvante. Les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler pour les valeurs de l'IA, entre les signes d'un possible ralentissement des commandes de puces de Google et les nouvelles révélations concernant une enquête du gendarme boursier américain sur Nvidia. À la clôture, le S&P 500 plongeait de 3,70% à 6 910,4 points, le Nasdaq 100 dévissait de 5,61% à 25 029,0 points, tandis que le Dow Jones abandonnait 1,93% à 48 147,3 points.

L'une des principales mauvaises nouvelles de la séance est venue de Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé dans les chaînes d'approvisionnement technologiques, selon lequel Google (-2,8%) aurait réduit d'environ 20%, soit un million d'unités, ses prévisions de livraisons de puces TPU 8i conçues avec Broadcom pour 2027. Même si le géant technologique envisagerait parallèlement d'augmenter ses commandes de puces développées avec MediaTek, cette information a suffi à raviver les craintes d'un essoufflement de la demande en semi-conducteurs, à un moment où les investisseurs commencent déjà sérieusement à remettre en question l'ampleur des investissements prévus dans l'IA.

La séance a pris une tournure beaucoup plus inquiétante lorsque Reuters a rapporté que l'enquête de la SEC visant Nvidia (-14%) porterait notamment sur ses pratiques comptables. Si la nature exacte des éventuelles irrégularités examinées par le régulateur reste inconnue, ces révélations interviennent au plus mauvais moment pour le fabricant de puces, dont les mécanismes de financement de certains clients et les potentielles ventes indirectes à des entreprises chinoises suscitent déjà de nombreuses interrogations.

Les dégagements se sont intensifiés dans l'ensemble de l'écosystème de l'IA, avec des chutes particulièrement sévères pour Micron (-15%), AMD (-14%) et Broadcom (-13%), tandis que les fournisseurs d'infrastructures Bloom Energy (-16%), Nebius (-16%) et CoreWeave (-12%) continuent de chuter. Anthropic (-9%) rend quant à lui une grande partie des gains enregistrés lors de ses premiers échanges en Bourse, tandis que Tesla (-8%) et Meta (-6%) ne sont pas davantage épargnés. Les mauvaises nouvelles se multiplient également dans les logiciels, à l'image d'Intuit (-13%), qui a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2027.

Dans ce climat de défiance, la technologie (-6,3%) termine largement en queue du S&P 500, tandis que les investisseurs continuent de se replier sur les secteurs défensifs des biens de consommation courante ( 1,1%) et de la santé ( 0,4%), dont la résistance permet de limiter les pertes du Dow Jones et du S&P 500 équipondéré.

Les obligations souveraines américaines retrouvent également leur attrait de valeur refuge, avec un rendement à 10 ans en recul de 13 points de base, à 4,93%. Cette détente est confortée par les résultats de l'enquête de l'Université du Michigan, qui font ressortir une amélioration de la confiance des ménages depuis les élections et un net reflux de leurs anticipations d'inflation à un an, revenues à 3,7%, contre 4,7% en octobre.

Le S&P 500 termine ainsi la semaine en territoire de correction, à plus de 10% de son record de début octobre. Outre les doutes persistants autour de l'IA, l'attention des investisseurs devrait se porter la semaine prochaine sur les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains, qui permettront de mieux apprécier la vigueur de la consommation et l'évolution des pressions inflationnistes, à l'occasion d'une semaine écourtée par Thanksgiving.