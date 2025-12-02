JOURNÉE DE transactions-La technologie et les espoirs de la Fed tirent le marché vers le haut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les actions mondiales ont progressé mardi, retrouvant leur équilibre après avoir vacillé la veille et stimulées par une hausse prolongée de la confiance dans les secteurs de la technologie et de l'intelligence artificielle, les investisseurs continuant également à parier que la Réserve fédérale abaissera les taux d'intérêt américains la semaine prochaine.

Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'examine comment la demande étrangère pour les actions américaines s'est ré-accélérée ces derniers mois et atteint son rythme le plus rapide jamais enregistré . La grande question, bien sûr, est de savoir si cette tendance se poursuivra l'année prochaine?

Si vous avez plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

1. Trump annonce qu'il nommera le candidat à la présidence de la Fed au début de l'année 2026

2. Le bon démarrage des achats en ligne pour les fêtes de fin d'année masque les signes d'une fragilité du consommateur américain

3. EXCLUSIF-La Chine délivre un premier lot de licences d'exportation simplifiées pour les terres rares, selon une source

4. RAPPORT SPÉCIAL-La Chine inonde le monde de voitures à essence qu'elle ne peut pas vendre chez elle

5. Les prévisions de marché pour 2026 sont déjà empreintes de "Achetez, mais...": Mike Dolan

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Wall Street dans le vert: S&P 500 +0,2%, Nasdaq +0,6%. Allemagne +0,5%, Corée du Sud +2%, Japon TOPIX +2,7%, Chine dans le rouge.

* SECTEURS/ACTIONS: Boeing +10%, Intel +8,5%. De manière surprenante, huit secteurs américains baissent et seulement trois augmentent. Technologie et industries +0,9%, énergie -1,3%.

* CHANGE: Roupie indienne tombe à 90,00 $ pour la première fois. Le yen japonais est la principale devise du G10 en baisse, le real brésilien +0,5%. bitcoin +6%.

* OBLIGATIONS: Les rendements des obligations japonaises à long terme ont atteint de nouveaux sommets avant de se tasser. Les rendements des obligations américaines ont baissé suite à la remarque de Trump sur la présidence de la Fed, la courbe s'est redressée.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole chute de plus de 1%. L'or connaît sa plus forte baisse depuis 2 semaines, mais l'argent frôle des records.

Les points à retenir aujourd'hui

* La Fed pourrait-elle renoncer à réduire ses taux?

Lorsque la Fed est entrée dans la "période d'interdiction" la semaine dernière avant sa réunion politique des 9 et 10 décembre, les marchés des taux évaluaient à près de 100 % les chances d'une réduction des taux. Cette probabilité est tombée à 80 % après que les données de l'ISM manufacturier ont montré que les prix augmentaient en octobre, même si l'activité s'est à nouveau contractée.

Une probabilité de 80 % est toujours très forte pour une baisse. Mais que se passera-t-il si l'inflation PCE de vendredi est plus élevée que prévu? Les opérateurs réduiront-ils encore leurs paris sur une baisse des taux? La Fed répugnerait à surprendre les marchés, aussi le président Powell espère sans doute que le rapport sur l'inflation PCE sera globalement conforme aux prévisions.

* Les courbes de rendement s'accentuent à mesure que l'inflation se propage

Si les signaux mondiaux valent quelque chose, le rapport sur l'inflation américaine PCE de vendredi pourrait en effet offrir une surprise à la hausse. La semaine dernière, les chiffres ont montré que l'inflation à Tokyo était légèrement plus élevée que prévu, soutenant les paris sur une hausse des taux de la BOJ ; mardi, les estimations de l'inflation flash de la zone euro étaient également légèrement plus élevées que prévu, refroidissant tout pari extérieur sur un assouplissement de la BCE l'année prochaine.

Du point de vue du marché obligataire, le résultat est que les rendements à long terme augmentent progressivement et que les courbes s'accentuent. Les rendements des obligations japonaises à long terme atteignent des niveaux record et la courbe des 2s/10s est la plus accentuée depuis 2012; les courbes de référence des États-Unis et de la zone euro ne sont pas loin de leurs niveaux les plus accentués depuis 2022-23.

* La technologie américaine retrouve son mojo

Bien que Wall Street n'ait pas renoué avec ses sommets de la fin octobre, le sentiment autour de l'intelligence artificielle est le moteur d'une reprise plus large qui s'est traduite par six jours de hausse au cours des sept derniers jours. Le secteur technologique a progressé d'environ 8 % au cours de cette période, et l'indice des semi-conducteurs de la Fed de Philadelphie a enregistré des gains deux fois plus importants.

Le dernier partenariat "Big Tech" permettra à l'unité d'informatique en nuage AWS d'Amazon d'adopter la technologie clé de Nvidia dans les futures générations de puces informatiques d'IA, tandis qu'Amazon a également présenté de nouvelles versions de ses modèles d'IA, connus sous le nom de Nova. Les annonces de ce type sont de plus en plus fréquentes et sont parfois traitées avec prudence. Pas aujourd'hui.

La demande mondiale pour les actions américaines ne faiblit pas. Elle augmente

Compte tenu de la surperformance de nombreux grands marchés boursiers européens et asiatiques par rapport à Wall Street cette année, on pourrait penser que les investisseurs étrangers se désintéressent des actions américaines.

Mais ce n'est pas le cas. Non seulement les entrées du secteur privé étranger dans les actions américaines atteignent des niveaux record, mais elles se sont accélérées au cours des derniers mois. La grande question est de savoir si cette tendance se maintiendra l'année prochaine?

Les dernières données officielles sur les capitaux internationaux du Trésor (Treasury International Capital) - qui sont publiées avec un certain retard mais constituent la référence pour mesurer l'appétit des investisseurs étrangers pour les actifs américains - montrent que les achats nets d'actions américaines par des investisseurs privés étrangers au cours des 12 mois précédant septembre se sont élevés à 646,7 milliards de dollars.

En effet, les données du TIC montrent que les flux entrants en provenance de l'étranger ont battu des records selon cette mesure presque chaque mois de l'année, après avoir pulvérisé le précédent pic de 392 milliards de dollars, datant de 2021, en janvier.

ACCÉLÉRATION DES FLUX ENTRANTS

Ce chiffre sur 12 mois glissants est en partie stimulé par des entrées importantes autour de l'élection présidentielle américaine de 2024. Les achats nets mensuels d'actions américaines par des investisseurs privés étrangers dépassent rarement 100 milliards de dollars, mais ils l'ont fait en septembre et en novembre de l'année dernière, les investisseurs s'étant rués sur les actions en pensant que l'administration Trump allait poursuivre un programme ouvertement favorable à la croissance et au marché, en réduisant les impôts et la réglementation.

Cette première vague d'optimisme haussier s'est toutefois estompée au début de l'année et a rapidement été remplacée par le malaise suscité par les tarifs douaniers et la politique commerciale protectionniste de M. Trump.

Mais la demande étrangère pour les actions américaines n'a pas tardé à se calmer longtemps avant que la frénésie de l'intelligence artificielle ne la fasse revenir en force. Les achats nets à l'étranger ont dépassé 100 milliards de dollars au cours de trois des cinq derniers mois, et 90 milliards de dollars au cours d'un autre mois.

Les quelque 650 milliards de dollars que les investisseurs étrangers ont déversés à Wall Street sur une base nette au cours de l'année qui s'est achevée en septembre représentent environ 40 % des 1,59 trillion de dollars nets qui ont afflué vers les actifs américains au cours de cette période. Il s'agit du flux étranger le plus important dans une seule catégorie d'actifs américains au cours de cette période - les bons du Trésor ont attiré 493 milliards de dollars, les obligations d'entreprises 319 milliards de dollars et la dette des agences 127,5 milliards de dollars.

LA FAIBLESSE DU DOLLAR STIMULE LES RENDEMENTS HORS DES ÉTATS-UNIS

D'une certaine manière, ces afflux en provenance de l'étranger ne sont pas surprenants. Le monde entier a voulu profiter du boom de l'IA mené par les États-Unis cette année.

Cependant, d'autres tranches de flux de capitaux brossent un tableau différent, et de nombreux marchés boursiers clés dans le monde ont égalé ou dépassé Wall Street cette année, en particulier depuis les creux enregistrés après le "jour de la libération" au début du mois d'avril.

Le S&P 500 a certes progressé de 15 % en 2025 jusqu'à présent, mais l'indice MSCI Asia ex-Japan a augmenté de près de 25 %, tandis que le DAX allemand et le FTSE 100 britannique ont progressé de près de 20 %.

Il est important de noter que les gains réalisés sur les marchés non américains sont exprimés en monnaie locale, ce qui signifie qu'en dollars, ils peuvent être encore plus élevés grâce à la baisse du billet vert. La Bovespa brésilienne a progressé de 30 % depuis le début de l'année et de 20 points de pourcentage supplémentaires en dollars.

Au total, les analystes de JP Morgan Asset Management estiment que les actions internationales ont surperformé leurs homologues américaines de 1 520 points de base au cours de l'année écoulée jusqu'à la mi-novembre, ce qui représente la plus forte surperformance depuis 1993.

Ils estiment que le dollar est encore 10 % trop cher par rapport à la "juste valeur" et que la prime des actions américaines par rapport aux actions internationales est de 34 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne à long terme de 19 %.

Qui plus est, la part des États-Unis dans la capitalisation du marché mondial des actions a augmenté jusqu'à 65 % selon certaines mesures. L'allocation étrangère aux actions américaines reste donc extrême, même si une plus grande partie de l'exposition au dollar est désormais couverte.

CETTE TENDANCE PEUT-ELLE SE POURSUIVRE?

L'endroit où les investisseurs non américains placeront leur prochain dollar marginal pourrait dépendre en grande partie des réponses à trois questions spécifiques au marché pour 2026: les actions américaines sont-elles trop chères? Les bénéfices américains peuvent-ils rester aussi élevés? Et l'IA est-elle une bulle?

Il reste trois mois de flux TIC pour 2025 à publier, et il n'est pas certain que le sentiment des investisseurs ait été affecté par les prises de bénéfices de fin d'année ou par la fermeture record du gouvernement américain.

Il est plausible que les craintes trop familières concernant les valorisations américaines, la concentration du marché et les rendements futurs des dépenses en matière d'intelligence artificielle obligent les investisseurs étrangers à ralentir leurs achats d'actions américaines. Wall Street serait alors vulnérable à une correction pure et simple, à une sous-performance relative, ou aux deux.

Mais les données disponibles montrent que, malgré toutes les turbulences économiques, politiques et stratégiques qui ont secoué les États-Unis en 2025, l'appétit des investisseurs étrangers pour les actions américaines n'a jamais été aussi fort.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* PIB de l'Australie (T3, final)

* PIB de la Corée du Sud (T3, révisé)

* PMI des services au Royaume-Uni (Novembre)

* Inflation à la production dans la zone euro (Octobre)

* Philip Lane, économiste en chef de la BCE, prend la parole

* Services ISM aux États-Unis (novembre)

* Emploi dans le secteur privé ADP aux États-Unis (Novembre)

* Production industrielle américaine (Septembre)

Vous souhaitez recevoir Trading Day dans votre boîte de réception tous les matins de la semaine? Inscrivez-vous à ma lettre d'information ici .

Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas celles de Reuters News qui, conformément aux principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.