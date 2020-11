Journée de mobilisation dans l'énergie: 23% de grévistes chez EDF

L'appel à la mobilisation lancé par les syndicats CGT, CFE-CGC, CFDT et FO des industries électriques et gazières s'est traduit par une baisse de la production électrique de 10.936 mégawatts cumulés depuis mercredi soir, selon les syndicats, et un taux de grévistes de 23% chez EDF, selon la direction de l'électricien.