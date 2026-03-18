Josh D'Amaro, le nouveau directeur général de Disney, se lance dans une course effrénée

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(Ajout d'un graphique) par Dawn Chmielewski

Josh D'Amaro a officiellement pris ses nouvelles fonctions de directeur général de Disney DIS.N lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de mercredi, prenant la tête du colosse du divertissement à un moment de profond changement.

La gestion par le dirigeant de la lucrative activité de parcs à thème de la société, qui représente 57 % des 17,5 milliards de dollars de bénéfices de l'année dernière, a contribué à l'accession de M. D'Amaro au poste de directeur général.

Les investisseurs attendent avec impatience que M. D'Amaro expose sa stratégie pour guider Disney dans l'ère de l'intelligence artificielle, où les géants de la technologie menacent de réécrire l'économie des médias, et pour gérer les éventuelles perturbations de l'activité touristique de l'entreprise causées par le conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix du pétrole. .

M. D'Amaro hérite également d'une activité télévisuelle en déclin, d'une fatigue au box-office pour les grandes marques de divertissement comme Marvel et Star Wars, et d'un paysage du divertissement fracturé où Disney doit rivaliser avec YouTube et TikTok pour le temps et l'attention des téléspectateurs. Il devra également dissiper les souvenirs d'un autre ancien chef des parcs promu directeur général de Disney, M. Bob Chapek, dont le mandat bref et raté a entraîné le retour du dirigeant de longue date de la société, Bob Iger, en novembre 2022.

Bien que M. D'Amaro et M. Chapek soient tous deux issus de la division des parcs, le conseil d'administration de Disney a associé M. D'Amaro à la vétérane de la télévision Dana Walden, qui a été promue présidente et directrice du contenu. M. Doug Creutz, analyste chez TD Cowen, a écrit que l'expertise créative éprouvée de Mme Walden renforcera les forces opérationnelles de M. D'Amaro.

"Il sera toutefois essentiel que les deux dirigeants soient en mesure de forger un partenariat solide", a écrit M. Creutz dans une note d'analyse.

M. Iger restera au conseil d'administration de Disney jusqu'à la fin de l'année, date à laquelle il devrait prendre sa retraite pour la deuxième fois.

Lorsque M. Iger est revenu dans l'entreprise, l'action avait chuté de plus de 40 % en un an, les investisseurs s'inquiétant des pertes croissantes de l'unité de médias en continu de Disney. Un investisseur activiste, Third Point, a fait pression pour que Disney se sépare de son réseau de télévision sportive ESPN, avant de finalement concéder sa valeur à l'entreprise. Pendant ce temps, un autre investisseur activiste, Trian Fund Management, cofondé par Nelson Peltz, achetait des actions.

M. Iger a stabilisé l'entreprise, en réorganisant Disney pour redonner du pouvoir aux cadres créatifs et en amenant le service de diffusion en continu à la rentabilité. Il a vaincu une campagne menée par M. Peltz et d'autres activistes, qui affirmaient que la célèbre société de divertissement avait sous-performé à l'ère de la diffusion en continu.

Sous sa direction, Disney a également produit cinq films dépassant le milliard de dollars de recettes mondiales au cours des deux dernières années, lancé un plan de 60 milliards de dollars pour investir dans les parcs à thème et les bateaux de croisière de Disney, lancé le service de streaming d'ESPN , et conclu un accord avec OpenAI .

Cependant, durant son mandat, le rendement total du capital investi de Disney a été de 11 %, une performance inférieure à celle de l'indice S&P 500 (77 %). La valeur d'entreprise du Royaume magique se négocie à 10 fois l'Ebitda des 12 prochains mois, en dessous de sa moyenne médiane sur deux ans de 12 fois l'Ebitda, selon LSEG.

Mme Jessica Reif Ehrlich, analyste chez Bank of America, a déclaré qu'elle était impatiente de connaître la vision de M. D'Amaro pour l'entreprise.

Lorsque M. Iger a été nommé directeur général en 2005, il a agi rapidement pour marquer l'entreprise de son empreinte, en apaisant les relations avec l'investisseur activiste Roy Disney et en faisant la paix avec l'ancien directeur général de Pixar, Steve Jobs, une détente qui a ouvert la voie à l'acquisition par Disney du studio d'animation numérique pionnier, a déclaré Mme Ehrlich.

« M. D'Amaro vient des parcs. Va-t-il faire les choses rapidement? A-t-il un plan? », a demandé Mme Ehrlich. « S'il pouvait au moins articuler une stratégie de croissance, ce serait très utile. »