Joseph Pinto (Natixis IM) devient vice-président de l'EFAMA

Joseph Pinto a rejoint Natixis Investment Managers en tant que Global Chief Operating Officer (COO) en janvier 2020. Il supervise à ce titre les opérations commerciales internationales, les solutions, l'informatique et le numérique pour les gestionnaires d'investissement de Natixis.

(AOF) - Joseph Pinto, Global Chief Operating Officer de Natixis Investment Managers a été élu vice-président de la European Fund and Asset Management Association (EFAMA), l'association européenne de l'industrie de la gestion d'actifs, à l'occasion de sa réunion annuelle qui s'est tenue le vendredi 11 juin 2021. L'Assemblée générale a par ailleurs élu Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de Candriam, en tant que président de la structure pour un mandat de deux ans, jusqu'en juin 2023. Peter Branner (APG Asset Management) est également élu vice-président.

