(Zonebourse.com) - La société de capital-investissement spécialisée dans le financement de la croissance des entreprises européennes de deeptech annonce la nomination de Perrine Bellanger au poste d'Operating Partner, effective depuis le 1er novembre 2026.

Elle accompagnera les équipes dirigeantes des sociétés en portefeuille sur les enjeux de transformation organisationnelle, de gouvernance et de ressources humaines, notamment dans les phases de croissance et d'intégration post-acquisition.

Forte de 25 ans d'expérience, Perrine Bellanger a exercé différentes fonctions chez Michelin, Limagrain, Groupe 1981, Habitat 76 et au sein d'une filiale de Bouygues Bâtiment International. Elle dirige depuis 2018 The H Tree Company, société de conseil spécialisée dans l'organisation, les ressources humaines et le management du facteur humain.

Son expertise couvre également les problématiques de succession, d'évolution de la gouvernance et d'adaptation des organisations aux mutations technologiques, notamment celles liées à l'intelligence artificielle.

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