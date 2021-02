Jolt Capital mène une levée de fonds de 26 millions d'euros dans NILT

Au-delà des applications déjà explorées dans la téléphonie mobile et l'industrie automobile, l'entreprise va poursuivre ses travaux sur les lentilles "metalens". " Ces dernières pourraient s'avérer très prometteuses pour réduire l'encombrement des caméras vidéo et des casques de réalité virtuelle de demain ", a expliqué Jolt Capital.

L'investissement va permettre à NILT d'accélérer sa capacité de production et le développement de ses nouvelles solutions optiques fonctionnant dans le proche infrarouge.

NILT fournit des éléments optiques diffractifs (EOD) essentiels dans la fabrication des capteurs 3D temps réel. Les marchés visés vont des téléphones portables (reconnaissance faciale et modélisation des scènes) aux véhicules autonomes (systèmes LiDAR pour la navigation).

(AOF) - Déjà présents au capital de la société, Jolt Capital, NGP et Vaekstfonden contribuent à un nouveau tour de financement de l'entreprise danoise NIL Technology (NILT) afin de développer l'outil de production industrielle au service de sa technologie de systèmes optiques nanostructurés. Le montant total de 26 millions d'euros intègre l'importante participation du fonds du Conseil Européen de l'Innovation (EIC), nouvel entrant au capital de l'entreprise.

