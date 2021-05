Jolt Capital étoffe son senior advisory board ?avec l'arrivée de Bernard Spitz

(AOF) - Jolt Capital, spécialiste de l'investissement de croissance dans les entreprises européennes de technologies avancées, s'adjoint l'expertise d'un nouveau senior advisor en la personne de Bernard Spitz. Ex-conseiller d'Etat, Bernard Spitz a occupé des postes clés dans l'industrie des médias et de la communication : dans les années 90 comme directeur de la stratégie numérique et du développement de Canal+, puis à partir de 2000 en tant que directeur de la stratégie de Vivendi Universal pour la consolidation de l'activité télécom et les développements en Asie et en Europe.

En 2008, il est élu président de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA), qu'il conduit 8 ans plus tard vers une structure fusionnée, rassemblant les mutualistes, les bancassureurs et les filiales bancaires dans le cadre de la nouvelle Fédération Française de l'Assurance (FFA), dont il quitte la présidence en 2019. Bernard Spitz a joué un rôle déterminant dans la réforme de la régulation financière et de la gouvernance prudentielle en Europe.

" Chez Jolt Capital, nous nous intéressons de plus en plus à l'univers assurantiel. (...) L'arrivée dans notre advisory board de Bernard Spitz, qui est l'un des plus fins connaissseurs du domaine, va nous permettre d'accélérer dans cette direction ", s'est félicité Jean Schmitt, Managing Partner chez Jolt Capital.

Bernard Spitz a également été membre des instances dirigeantes du MEDEF (2009-19), dont il préside depuis 2013 la Commission Europe et International. Il siège par ailleurs au conseil d'administration d'entités aussi différentes qu'Air France, Icade ou l'Ecole Alsacienne, au conseil de surveillance de CDC Habitat et au comité stratégique de la Paris School of Economics (PSE). En outre, il préside le think tank Les Gracques.

Bernard Spitz est diplômé de l'IEP de Paris, de l'ESSEC et de l'ENA (promotion Denis Diderot).