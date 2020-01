Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson Matthey : résiste bien après une analyse négative Cercle Finance • 24/01/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien à la Bourse de Londres malgré l'analyse de Morgan Stanley. Le bureau d'analyses réaffirme son conseil 'surpondérer' sur Johnson Matthey mais abaisse son objectif de cours de 3950 à 3700 pence, revisitant ses thèses sur les chimistes britanniques 'étant donné l'environnement opérationnel plus difficile que prévu en 2019'. 'S'il n'est pas sans défis, nous pensons que Johnson Matthey continue d'offrir le rapport risque-rendement le plus attractif, avec une optionalité sous-appréciée', affirme le broker, qui cite Victrex comme sa valeur 'la moins préférée'.

Valeurs associées JOHNSON MATTHEY LSE +1.18%