Johnson & Johnson : vaccin candidat contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir sélectionné un vaccin expérimental contre le Covid-19, pour lequel il prévoit d'initier des essais cliniques humains au plus tard en septembre prochain, en vue d'une mise à disposition du produit début 2021. Le groupe de santé fait aussi part d'une extension de son partenariat entre sa filiale Janssen et le BARDA, qui s'engagent ensemble à investir plus d'un milliard de dollars pour la recherche et le développement de vaccins contre le coronavirus. Johnson & Johnson va en outre établir de nouvelles capacités de fabrication de vaccins aux Etats-Unis et des capacités de production supplémentaires hors Etats-Unis, pour soutenir l'approvisionnement mondial en vaccins.

