Johnson & Johnson : une demande d'approbation pour Darzalex

(CercleFinance.com) - Janssen, une filiale de Johnson & Johnson, a annoncé jeudi qu'il allait demander à l'Agence européenne du médicament (EMA) de se pencher sur sa demande d'approbation pour Darzalex concernant le traitement de l'amyloïdose à chaines légères, une maladie rare du sang. L'amyloïdose, qui est potentielle mortelle, se produit lorsqu'une protéine insoluble appelée amyloïde s'accumule dans les tissus et les organes, les empêchant de bien fonctionner. Il n'existe pour l'instant aucun traitement de la maladie, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, indique Janssen dans un communiqué. S'il est aujourd'hui commercialisé par Janssen, Darzalex a été développé par la biotech danoise Genmab, qui recevra un paiement d'étape de cinq millions de dollars à l'occasion de ce nouveau développement. Genmab - qui cherche désormais à mettre sur le marché ses propres médicaments - a annoncé de son côté qu'il allait démarrer une étude clinique de phase 3 en vue d'évaluer l'efficacité de son epcoritamab chez les patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +1.55%