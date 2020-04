Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson : relèvement du dividende trimestriel Cercle Finance • 14/04/2020 à 13:35









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats au titre du premier trimestre 2020, le groupe de santé Johnson & Johnson annonce un relèvement de 6,3% de son dividende trimestriel, fixé ainsi à 1,01 dollar par action contre 95 cents précédemment. Ce dividende, relevé pour la 58e année de suite et représentant une base annualisée de 4,04 dollars par action, sera mis en paiement le 9 juin au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 26 mai, la date hors dividende étant prévue le 22 mai.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.86%