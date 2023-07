Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson: relèvement des objectifs pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Johnson & Johnson annonce relever ses fourchettes-cibles pour l'année en cours, visant désormais un BPA opérationnel ajusté entre 10,60 et 10,70 dollars, ainsi qu'une croissance de ses ventes opérationnelles ajustées entre 6 et 7%.



Sur son deuxième trimestre 2023, le groupe de santé a engrangé un BPA ajusté de 2,80 dollars, en hausse de 8,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6,3% à plus de 25,5 milliards de dollars, dont une croissance opérationnelle ajustée de 6,2%



Par ailleurs, Johnson & Johnson affiche son intention de 'scinder' les actions de Kenvue, société spécialisée en santé grand public, par le biais d'une offre d'échange comme forme de sa prochaine étape de la séparation, sous réserve des conditions du marché.





