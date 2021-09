Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson : nouvelles données en faveur du vaccin information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 13:24









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait part de nouvelles données de phase III confirmant une protection forte et durable grâce à son vaccin à dose unique contre la Covid-19, ainsi qu'une protection accrue lorsqu'une dose de rappel est administrée. Le groupe de santé rapporte ainsi que son vaccin offre une protection de 94% aux Etats-Unis avec une dose de rappel administrée à deux mois, avec un quadruplement des anticorps (et une multiplication par douze des anticorps lorsqu'une dose est administrée à six mois). J&J a fourni les données disponibles à la FDA américaine et prévoit de les soumettre à d'autres régulateurs, à l'OMS, et à des groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination dans le monde, si besoin est.

