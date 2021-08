Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson : nouveau CEO début 2022 information fournie par Cercle Finance • 20/08/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé jeudi soir qu'Alex Gorsky, actuellement président du conseil d'administration et CEO, deviendra président exécutif et laissera les fonctions de CEO à Joaquin Duato, pour l'heure vice-président du comité exécutif, à partir du 3 janvier prochain. Après sa prise de fonctions comme nouveau CEO, Joaquin Duato sera aussi nommé membre du conseil d'administration. Il cumule plus de 30 années de carrière au sein du groupe de santé, passées dans de multiples secteurs, zones géographiques et fonctions.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.70%