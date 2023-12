Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson: les objectifs à long terme sont dévoilés information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 14:24









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a dévoilé mardi ses objectifs financiers sur le long terme, affirmant vouloir devenir un leader du marché de la santé à l'issue de la vague d'innovation qui touche actuellement le secteur.



A l'occasion d'une réunion avec la communauté financière, le groupe américain a expliqué qu'il voulait faire croître son chiffre d'affaires entre 5% et 7% par an sur la période allant de 2025 à 2030.



Cette croissance sera aussi bien assurée par sa branche de produits pharmaceutiques ('innovative medicine') que par sa division de technologie médicale (medtech), qui devraient croître toutes les deux à un rythme de 5%-7% par an.



Joaquin Duato, son PDG, explique que l'entreprise compte tirer parti des tendances en faveur de traitements plus efficaces et mieux personnalisés, mais aussi d'interventions plus précoces et de procédés moins invasifs.



Pour 2024, J&J dit viser une croissance de son chiffre d'affaires de 5% à 6% pour un bénéfice par action (BPA) attendu entre 10,55 et 10,75 dollars en tenant compte de l'effet dilutif de l'acquisition de Laminar (0,15 dollar par titre).



A titre de comparaison , le consensus attendait jusqu'ici un BPA de 10,78 dollar.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE 0.00%