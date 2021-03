JOHNSON & JOHNSON : le vaccin pourrait être autorisé en France en fin de semaine

(AOF) - En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) est prête à donner son avis sur le vaccin contre le Covid-19 développé par Janssen, une filiale de Johnson & Johnson. Elle attend pour cela le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA) prévu jeudi. L'HAS rendra son verdict dans la foulée, soit vendredi ou samedi, a indiqué sur LCI sa présidente, Dominique Le Guludec. Fin février, la FDA a déjà autorisé en urgence ce vaccin.

Selon le groupe pharmaceutique américain, ce vaccin est efficace à 85 % contre les formes graves de la maladie, après seulement une injection. Ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d'AstraZeneca, nécessitent deux injections. Autre atout, il se conserve dans un simple frigo et non, comme ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, à des températures allant jusqu'à -70 degrés. Ce vaccin de Johnson & Johnson, de conception classique, est réputé efficace contre la plupart des variants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.