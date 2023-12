Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson: le titre profite d'un avis positif d'UBS information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 15:41









(CercleFinance.com) - L'action Johnson & Johnson évolue à contre-courant de la tendance baissière vendredi à Wall Street, grâce à un relèvement de recommandation d'UBS qui voit le géant américain de la santé dépasser les attentes du marché.



Quelques minutes après l'ouverture, l'action J&J progresse de 0,9% alors que l'indice S&P 500 cède 0,2% au même moment.



UBS explique avoir relevé son conseil sur le titre, qui passe de 'neutre' à 'achat' en perspective de la prochaine journée d'investisseurs du groupe, qui se tiendra le mardi 5 décembre.



Dans sa note, le broker se dit de plus en plus optimiste concernant les activités pharmaceutiques du groupe et prévoit pour la branche 'medtech' une croissance en ligne avec le consensus, à savoir autour de 15%.



'Avec une valorisation aussi peu exigeante aux niveaux actuels, et qui intègrent les risques liés au dossier du talc, nous considérons J&J comme un acteur diversifié de la santé de premier plan au vu de l'engagement de la société dans la voie de l'innovation', conclut-il.



Son objectif de cours remonte de 167 à 180 dollars.





