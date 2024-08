Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Johnson & Johnson: le DRH s'en ira à la fin de l'année information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - Le directeur des ressources humaines de Johnson & Johnson, Peter Fasolo, cessera ses fonctions pour quitter l'entreprise à la fin de l'année, annonce lundi le géant américain de la santé.



Kristen Mulholland, une cadre maison qui a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe, rejoindra le comité exécutif à compter du 1er octobre, peut-on lire dans un communiqué.



Elle remplacera officiellement le Dr. Fasolo à la fin de l'année au terme d'une 'période de transition', indique J&J.



Le Dr. Fasolo avait rejoint Johnson & Johnson en 2004 au poste de directeur des ressources humaines de sa branche de technologies médicales ('MedTech').



Il avait pris les fonctions de directeur des ressources humaines et de membre du comité exécutif en 2010, ce qui l'avait amené à faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 en termes d'organisation du travail et à contribuer à la récente scission de la branche de santé grand public.





