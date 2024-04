Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Johnson & Johnson: le BPA a augmenté à 2,20 $ au T1 information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 13:09









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 2,3 % à 21,4 milliards de dollars au premier trimestre 2024, avec une croissance opérationnelle de 3,9 % et une croissance opérationnelle ajustée de 4,0 %.



En excluant le vaccin contre la COVID-19, le bénéfice par action (BPA) du premier trimestre de 2024 a augmenté à 2,20 $ et le BPA ajusté a augmenté à 2,71 $, ou 12,4 %.



' La solide performance de Johnson & Johnson au premier trimestre reflète notre orientation accrue et les progrès de notre portefeuille et de notre pipeline ', a déclaré Joaquin Duato, président du groupe.



' Notre impact sur l'ensemble du spectre des soins de santé est unique dans notre secteur, et les jalons franchis ce trimestre renforcent notre position de puissance de l'innovation. '



Pour 2024, J&J dit viser désormais une croissance de son chiffre d'affaires de 5,5% à 6% pour un bénéfice par action (BPA) attendu entre 10,60 et 10,75 dollars en tenant compte de l'effet dilutif de l'acquisition de Laminar.





