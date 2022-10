Johnson & Johnson : le bénéfice par action ajusté recule au troisième trimestre 2022

(AOF) - Johnson & Johnson a publié des résultats en nette progression au troisième trimestre 2022. Pour ce trimestre écoulé, le géant pharmaceutique et médical américain a enregistré un bénéfice net en progression de 21,6% à 4,46 milliards de dollars. En revanche, son bénéfice ajusté par action a décru de 1,9 % à 2,55 dollars, dépassant de 7 cents les attentes. Il a par ailleurs réalisé des revenus de 23,8 milliards de dollars, en augmentation de 1,9%. Ils ont progressé de 8,1% en données comparables.

Le groupe a revu ses estimations pour son chiffre d'affaires annuel, le prévoyant entre 93 et 93,5 milliards de dollars contre 93,3 de 94,3 milliards en juillet dernier. Sa croissance en données comparables est attendue entre 6,7% et 7,2% contre de 6,5% à 7,5% auparavant.

Johnson & Johnson précise que les ventes opérationnelles mondiales ajustées de sa division "Consumer Health" ont augmenté de 4,8 %. Ses ventes opérationnelles mondiales ajustées de l'industrie pharmaceutique ont augmenté de 9,2 % profitant entre autres de la forte demande pour l'anticancéreux Darzalex et le Stelara. Et ses ventes opérationnelles ajustées mondiales de MedTech ont augmenté de 8,1%.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.