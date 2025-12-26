 Aller au contenu principal
Johnson & Johnson interrompt l'essai à mi-parcours d'un médicament expérimental contre l'eczéma
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré vendredi qu'il avait interrompu une étude à mi-parcours de son médicament expérimental pour traiter les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, après avoir échoué à atteindre les objectifs d'efficacité dans une analyse intermédiaire.

