Johnson & Johnson interrompt l'essai à mi-parcours d'un médicament expérimental contre l'eczéma

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré vendredi qu'il avait interrompu une étude à mi-parcours de son médicament expérimental pour traiter les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, après avoir échoué à atteindre les objectifs d'efficacité dans une analyse intermédiaire.