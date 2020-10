Johnson & Johnson : fourchettes cibles relevées pour 2020

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson relève ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA ajusté entre 7,95 et 8,05 dollars, et non plus entre 7,75 et 7,95 dollars, avec une croissance opérationnelle ajustée des ventes entre +0,5 et +1,5%, et non plus entre -0,8 et +1%.

Le groupe de santé affiche un bénéfice net ajusté en hausse de 3,5% à 5,87 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre, soit 2,20 dollars par action, là où les analystes attendaient en moyenne 23 cents de moins.

Ses revenus se sont accrus de 1,7% à près de 21,1 milliards de dollars, en données publiées comme en termes opérationnels (c'est-à-dire hors effets de change), et ce malgré l'impact négatif estimé de la pandémie de Covid-19.