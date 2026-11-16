Johnson & Johnson envisagerait de racheter Ollin Biosciences pour un montant pouvant atteindre 3,4 milliards de dollars, selon le Financial Times

Johnson & Johnson JNJ.N s'apprête à racheter Ollin Biosciences, une société privée spécialisée dans le développement de médicaments contre les maladies oculaires, pour un montant pouvant atteindre 3,4 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Selon les termes de l'accord en cours de transactions, J&J pourrait verser aux actionnaires d'Ollin 2,2 milliards de dollars d'avance en espèces, ainsi que 1,2 milliard de dollars supplémentaires sous forme de paiements d'étapes potentiels, a indiqué le FT.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.