Johnson & Johnson envisagerait de racheter Ollin Biosciences pour un montant pouvant atteindre 3,4 milliards de dollars, selon le Financial Times

Johnson & Johnson JNJ.N s'apprête à racheter Ollin Biosciences, une société privée spécialisée dans le développement de médicaments contre les maladies oculaires, pour un montant pouvant atteindre 3,4 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
Selon les termes de l'accord en cours de transactions, J&J pourrait verser aux actionnaires d'Ollin 2,2 milliards de dollars d'avance en espèces, ainsi que 1,2 milliard de dollars supplémentaires sous forme de paiements d'étapes potentiels, a indiqué le FT.
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