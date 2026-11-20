Johnson & Johnson en hausse après avoir annoncé des résultats positifs d'essais cliniques sur un médicament contre l'arthrite

** L'action Johnson & Johnson JNJ.N progresse de 1,4 % à 270,94 dollars en début d'après-midi, après l'annonce de résultats positifs issus des essais cliniques d'un médicament destiné au traitement de l'arthrite

** JNJ est en passe de mettre fin à quatre séances consécutives de baisse

** La société a annoncé que son médicament anti-inflammatoire « TREMFYA » avait démontré des améliorations cliniquement significatives, se traduisant par une réduction des symptômes rapportés par les patients, notamment les douleurs vertébrales, la raideur, la fatigue, les symptômes articulaires et les zones de sensibilité

** 26 analystes couvrent JNJ, lui attribuant une note moyenne de « acheter » et un objectif de cours médian de 281,78 dollars, selon les données compilées par LSEG

** JNJ affiche une hausse de 31 % depuis le début de l'année, contre une progression de 15,5 % de l'indice de santé S&P 500 .SPXHC