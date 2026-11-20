** L'action Johnson & Johnson JNJ.N progresse de 1,4 % à 270,94 dollars en début d'après-midi, après l'annonce de résultats positifs issus des essais cliniques d'un médicament destiné au traitement de l'arthrite
** JNJ est en passe de mettre fin à quatre séances consécutives de baisse
** La société a annoncé que son médicament anti-inflammatoire « TREMFYA » avait démontré des améliorations cliniquement significatives, se traduisant par une réduction des symptômes rapportés par les patients, notamment les douleurs vertébrales, la raideur, la fatigue, les symptômes articulaires et les zones de sensibilité
** 26 analystes couvrent JNJ, lui attribuant une note moyenne de « acheter » et un objectif de cours médian de 281,78 dollars, selon les données compilées par LSEG
** JNJ affiche une hausse de 31 % depuis le début de l'année, contre une progression de 15,5 % de l'indice de santé S&P 500 .SPXHC(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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