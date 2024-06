Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Johnson & Johnson: dossier déposé dans la maladie de Crohn information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Suite à des résultats cliniques prometteurs, Johnson & Johnson a annoncé jeudi soir avoir soumis à la FDA américaine un dossier en vue de la mise sur le marché de Tremfya dans la maladie de Crohn.



Cette annonce intervient alors que J&J avait déclaré quelques heures auparavant que Tremfya avait démontré sa supériorité face au Stelara, un autre de ses médicaments, lors d'un essai de phase 3.



Le groupe pharmaceutique américain précise qu'il s'agit de la deuxième demande formulée pour son anticorps monoclonal dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin cette année après le dossier déposé en mars dans la rectocolite hémorragique (RCH).



Tremfya est déjà approuvé dans plusieurs pays dans le traitement du psoriasis en plaques, ainsi que dans celui de l'arthrite psoriatique.





