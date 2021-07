JOHNSON & JOHNSON dépasse les attentes

(AOF) - Johnsonn & Johnson s'attend à 2,5 milliards de dollars de ventes pour son vaccin contre le Covid-19 cette année, alors qu'une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de New York soulève des questions quant à l'efficacité du vaccin contre le variant Delta. Le groupe pharmaceutique américain a par ailleurs dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté est ressorti à 2,48 dollars par titre, en hausse de 48,5% et au-dessus du consensus qui le donnait à 2,29 dollars. Le chiffre d'affaires a bondi de 27,1% à 23,3 milliards.

Johnson & Johnson a reelvé ses prévisions annuelles. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 93,8 et 94,6 milliards de dollars. Wall Street vise 92,3 milliards.

Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 9,6 et 9,7 dollars, contre entre 9,42 et 9,57 dollars auparavant. Les analystes tablent sur 9,56 dollars.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.