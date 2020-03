Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson : demande d'autorisation pour Ponesimod Cercle Finance • 04/03/2020 à 12:47









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson indique que sa filiale Janssen a soumis une demande d'autorisation de commercialisation pour son Ponesimod dans le traitement d'adultes atteints de scléroses en plaques récurrentes, auprès de l'Agence Européenne des Médicaments. Le laboratoire pharmaceutique américain souligne qu'environ 700.000 personnes vivent avec la sclérose en plaques en Europe, et qu'environ 85% d'entre elles ont été diagnostiquées avec la forme récurrente de cette maladie.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -3.08%