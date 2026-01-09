 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Johnson & Johnson conclut un accord avec le gouvernement américain pour réduire les prix des médicaments
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 02:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec détails et contexte à partir du paragraphe 2)

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré jeudi avoir conclu un accord avec l'administration du président américain Donald Trump pour réduire les prix des médicaments pour les Américains en échange d'exemptions des droits de douane américains.

"L'accord conjoint répond aux demandes énoncées par le président Trump à l'industrie et fournit aux produits pharmaceutiques de la société une exemption de droits de douane", a déclaré J&J dans un communiqué.

Les termes spécifiques de l'accord n'ont pas été divulgués.

L'administration Trump a annoncé en décembre qu'elle avait conclu des accords avec neuf grandes sociétés pharmaceutiques pour réduire les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid du gouvernement et pour les consommateurs qui paient en espèces, dans le but d'aligner les coûts des médicaments américains sur ceux des autres pays riches.

J&J a déclaré jeudi qu'il allait construire deux nouvelles usines en Caroline du Nord et en Pennsylvanie.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
205,690 USD NYSE -0,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank