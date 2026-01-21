Johnson & Johnson chute après que le litige sur le talc a assombri ses prévisions de bénéfices pour 2026

21 janvier - ** Les actions du conglomérat de la santé Johnson & Johnson JNJ.N chutent de 2,5 % à 212,80 $ avant le marché ** Mardi, un maître spécial nommé par le tribunal a recommandé que le témoignage d'un expert reliant les produits de talc de la société au cancer de l'ovaire soit autorisé par le tribunal

** J&J se bat depuis des années contre les plaintes concernant ses produits à base de talc devant les tribunaux fédéraux et étatiques, et maintient que ses produits sont sûrs et ne causent pas de cancer

** Les inquiétudes concernant le litige sur le talc peuvent entraîner une légère baisse de l'action dans les échanges avant le marché", ont écrit les analystes de RBC Capital Markets dans une note ** Co prévoit 2026 un bénéfice ajusté compris entre 11,43 $ et 11,63 $ par action, dépassant l'estimation des analystes de 11,45 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,46 $ par action au quatrième trimestre, contre une estimation de 2,44 $ par action par les analystes

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 24,56 milliards de dollars, dépassant les estimations de 24,16 milliards de dollars

** L'action JNJ a grimpé de 43,1 % en 2025