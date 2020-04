Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson : BPA meilleur que prévu au 1er trimestre Cercle Finance • 14/04/2020 à 13:02









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson affiche un bénéfice net ajusté en hausse de 8,7% à 6,15 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2020, soit 2,30 dollars par action, là où les économistes attendaient en moyenne 24 cent de moins. Les revenus du groupe de santé ont augmenté de 3,3% à près de 20,7 milliards de dollars, avec une progression de 4,8% en termes opérationnels (c'est à dire hors effets de change). Ajusté aussi des effets de périmètre, ils se sont accrus de 5,6%. Pour 'refléter l'impact du Covid-19 et d'autres investissements associés', Johnson & Johnson abaisse ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA ajusté entre 750 et 7,90 dollars, avec une croissance opérationnelle ajustée des ventes entre -3 et +0,5%.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.86%