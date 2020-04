Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Johnson & Johnson : baisse du titre, UBS n'est plus à l'achat Cercle Finance • 28/04/2020 à 16:36









(CercleFinance.com) - Les actions de Johnson & Johnson baissent de plus de 1% alors qu'UBS a abaissé sa notation sur le titre à 'neutre' contre 'acheter' après avoir surperformé l'indice S&P 500 de 17% depuis le début de l'année. Tout en reconnaissant que J&J peut être considéré comme une action défensive, le bureau d'analyses indique que le risque / prime est désormais plus 'équilibré'. L'action peut surperformer si la pandémie se prolonge de manière significative jusqu'en 2021, malgré le risque de consensus, mais UBS pense également que J&J sous-performera si l'économie s'améliore au profit d'autres sociétés plus cycliques. Son objectif de cours est désormais de 160 dollars, contre 163 dollars.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.82%